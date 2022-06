Paola Turci positiva al covid | rinviato concerto di oggi 19 giugno

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) -al. E' la stessa cantante a comunicarlo via social. "Ilall'Arena di Forlì con l'orchestra sinfonica Maderna è stato - purtroppo - rimandato (i biglietti rimangono validi e tra qualche giorno Vi daremo la data fissata dagli organizzatori) perché sono risultataal. Grazie per il vostro affetto,", si legge nel post pubblicato su Twitter. Ilera in programma, 19alle 21.

