Pamela Prati | il lutto che spezza il respiro | “Avevi ancora tanto…”

Leggi su kronic

(Di domenica 19 giugno 2022), tramite un post su Instagram, ha annunciato unimprovviso che ha colpito la sua famigliaè una delle showgirl più note nel contesto televisivo italiano. Grazie al successo, avvenuto come fotomodella e attrice tra la fine degli ’70 e l’inizio degli ’80, ha intrapreso una carriera ricca di soddisfazioni., showgirl classe ’58 (Foto Web)Si è cimentata in diversi ruoli: dalla conduttrice televisiva all’attrice di teatro, passando per alcuni periodi in cui ha conquistato consensi anche come cantante. Tra i tanti programmi (sia della Mediaset che della Rai) a cui ha preso parte è doveroso citare: Il cappello sulla ventitré, Biberon, Scherzi a parte, La sai l’ultima, Sotto a chi tocca, Il ristorante, Torte in ...