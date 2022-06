(Di domenica 19 giugno 2022) Ildellaaidi, indal 17 giugno al 3 luglio. Setterosa e Settebello scenderanno in acqua per provare a riportare in alto il Tricolore. Le partite dei gironi si svolgeranno in quattro località: Debrecen, Sopron, Szeged,. La copertura tv in Italia sarà garantita dalla Rai sui canali Rai Due e Rai Sport (e in streaming su Rai Play). Di seguito ilcompleto della manifestazione per quanto riguarda la, con date eitaliani. IL MEDAGLIERE AGGIORNATONUOTO: DATE,E TV, ...

Pubblicità

zazoomblog : Pallanuoto calendario Mondiali Budapest 2022: programma orari giornalieri tv streaming torneo maschile e femminile… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Sportintv Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornali… - zazoomblog : Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornalieri tv programma nuoto pallanuoto acque libere nuoto artistico e t… -

SPORTFACE.IT

E PROGRAMMA 19 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 19 GIUGNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNONUOTO: DATE, ORARI E TV: ...Prenderanno il via domenica 19 giugno, le Semifinali del Campionato Nazionale Under 20 di. In totale ci saranno quattro gironi. La Carige R. N. Savona è stata inserita nel Girone ...... Pallanuoto, calendario Mondiali Budapest 2022: programma, orari e diretta tv IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO. GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO. TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO. CALENDARIO NUOTO: DATE, ORARI E TV. CALENDARIO PALLANUOTO: DATE, O ...La Napoli Nuoto chiuderà questa domenica la regular season al Palatrincone (ore 12) ospitando la Lazio Nuoto. Con la prima posizione già aritmeticamente in tasca le flegree puntano a chiudere in belle ...