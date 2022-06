Pagelle MotoGP | GP Germania 2022 | Quartararo non ha rivali | Bagnaia tradito dalla sua Ducati

Leggi su sportface

(Di domenica 19 giugno 2022) Ledel GP di, decimo appuntamento del mondiale di. Sul circuito del Sachsenring, la vittoria va ad uno scatenato Fabio, che fa il vuoto alle sue spalle già a partire dal primo giro e domina la gara. Seconda piazza per Zarco, mentre Jack Miller completa il podio. Altro quarto posto per Aleix Espargaro, davanti a Marini. Cade invece Pecco, costretto a collezionare un altro amaro zero. Ecco i voti dei protagonisti. L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA FABIO10: Altra masterclass da parte del francese, sempre più orientato a vincere il mondiale per il secondo anno di fila. Gara perfetta da parte del Diablo, che si prende la prima posizione alla curva iniziale e non la molla più. Nettamente il pilota ...