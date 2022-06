Padova, sindaco di Sant’Urbano appena eletto e sospeso per condanna penale: “Speravo nel Referendum abrogativo della legge Severino” (Di domenica 19 giugno 2022) Il caso è piuttosto singolare. Un sindaco viene sospeso dal prefetto a causa degli effetti di una condanna penale per peculato, in base alla legge Severino, che il Referendum avrebbe voluto abrogare. La durata fissata era di 18 mesi. Lui si ricandida e il 12 giugno viene rieletto. Così arriva una nuova sospensione dall’incarico, sempre da parte del prefetto di Padova, Raffaele Grassi, in conseguenza del precedente provvedimento. Accade nel Comune di Sant’Urbano e ha come protagonista Dionisio Fiocco, 57 anni, architetto. Era l’unico candidato alla poltrona di primo cittadino in un paese di poco più di duemila anime, che si trova sulla sponda sinistra dell’Adige. La lista Insieme per Sant’Urbano ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Il caso è piuttosto singolare. Unvienedal prefetto a causa degli effetti di unaper peculato, in base alla, che ilavrebbe voluto abrogare. La durata fissata era di 18 mesi. Lui si ricandida e il 12 giugno viene ri. Così arriva una nuova sospensione dall’incarico, sempre da parte del prefetto di, Raffaele Grassi, in conseguenza del precedente provvedimento. Accade nel Comune die ha come protagonista Dionisio Fiocco, 57 anni, architetto. Era l’unico candidato alla poltrona di primo cittadino in un paese di poco più di duemila anime, che si trova sulla sponda sinistra dell’Adige. La lista Insieme perha ...

