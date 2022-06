Padova | al Pride il parlamentare dem Zan ricorda Cloe Bianco | Il suo caso ci riguarda tutti | dobbiamo alzare la qualità della democrazia

(Di domenica 19 giugno 2022) Il deputato noto per la legge per i diritti Lgbtq+ ha anche attaccto duramente la posizione dell'assessora veneta alle pari opportunità Elena Donazzan (Fdi): "Fu lei a definirla una persona che si deve vergognare e a fare pressioni politiche perché lasciasse l'insegnamento"

