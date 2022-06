Otto e Mezzo, spaventoso sospetto sulla Gruber: dopo aver preso il Covid... (Di domenica 19 giugno 2022) Toni pesanti e profezie funeste a Otto e Mezzo, su La7. Viene quasi il dubbio che, sulla scia della positività al Covid della padrona di casa Lilli Gruber, che da 17 giorni la sta tenendo lontana dallo studio, gli ospiti provino un sottile, perverso piacere nel disegnare scenari da lockdown e pandemie di ritorno per il prossimo autunno. Ci rifiutiamo di crederlo, ovviamente, ma è inquietante il fatto che il solo Alessandro Giuli si sforzi di sOttolineare come i dati in aumento sui contagi siano controbilanciati dal calo dei ricoveri in terapia intensiva. L'ottimismo svanisce nelle parole di Ilaria Capua, rediviva in tv dopo due anni a tambur battente e qualche mese nel dimenticatoio sostituita da generali ed esperti di geopolitica. «Il virus fa il suo lavoro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Toni pesanti e profezie funeste a, su La7. Viene quasi il dubbio che,scia della positività aldella padrona di casa Lilli, che da 17 giorni la sta tenendo lontana dallo studio, gli ospiti provino un sottile, perverso piacere nel disegnare scenari da lockdown e pandemie di ritorno per il prossimo autunno. Ci rifiutiamo di crederlo, ovviamente, ma è inquietante il fatto che il solo Alessandro Giuli si sforzi di slineare come i dati in aumento sui contagi siano controbilanciati dal calo dei ricoveri in terapia intensiva. L'ottimismo svanisce nelle parole di Ilaria Capua, rediviva in tvdue anni a tambur battente e qualche mese nel dimenticatoio sostituita da generali ed esperti di geopolitica. «Il virus fa il suo lavoro, ...

Pubblicità

La7tv : #ottoemezzo Giovanni Floris al presidente del Copasir, Adolfo Urso: 'È una rassegna stampa sulle opinioni che disse… - Eva20185 : RT @SforzaFogliani: GLI AMICI, GIOVANI E MENO GIOVANI, CHE MI HANNO DATO UNA MANO IN CAMPAGNA ELETTORALE, HANNO OGGI FESTEGGIATO IN CASA M… - VendutoCorrotto : RT @lugian76: Basta fare 2+2 no??? - lugian76 : Basta fare 2+2 no??? - francoponzini : RT @SforzaFogliani: GLI AMICI, GIOVANI E MENO GIOVANI, CHE MI HANNO DATO UNA MANO IN CAMPAGNA ELETTORALE, HANNO OGGI FESTEGGIATO IN CASA M… -

Il direttore di Ats Brescia: "Il virus circola: i bresciani siano più responsabili" ... mentre il resto sono residenti mai stati positivi che per due anni e mezzo hanno schivato la ... Vuol dire che almeno otto su dieci non hanno aderito. La gente è forse convinta che non serva più. Anche ... Grave incidente stradale in A1, camionista indagato per omicidio stradale ... e la 49 Enrica Macci di Tivoli ma abitante a Montefranco, mentre altre otto persone sono rimaste ...dal tir ed è rimasta schiacciata tra la motrice di quest'ultimo ed il rimorchio di un altro mezzo ... La7 Guido Crosetto spara a zero su Lilli Gruber Con un tweet fulminante Guido Cosetto ha detto in faccia a Lilli Gruber quelle che probabilmente pensano di lei milioni di italiani. Koulibaly-Juventus: il Napoli non rinnova, idea dei bianconeri se vendono De Ligt Nell’aprile del 2018 il senegalese segnò il gol vittoria allo Stadium nel big match scudetto contro la squadra di Allegri. Quattro anni dopo ha il contratto in scadenza e potrebbe finire nella lista d ... ... mentre il resto sono residenti mai stati positivi che per due anni ehanno schivato la ... Vuol dire che almenosu dieci non hanno aderito. La gente è forse convinta che non serva più. Anche ...... e la 49 Enrica Macci di Tivoli ma abitante a Montefranco, mentre altrepersone sono rimaste ...dal tir ed è rimasta schiacciata tra la motrice di quest'ultimo ed il rimorchio di un altro... Otto e Mezzo Con un tweet fulminante Guido Cosetto ha detto in faccia a Lilli Gruber quelle che probabilmente pensano di lei milioni di italiani.Nell’aprile del 2018 il senegalese segnò il gol vittoria allo Stadium nel big match scudetto contro la squadra di Allegri. Quattro anni dopo ha il contratto in scadenza e potrebbe finire nella lista d ...