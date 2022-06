Ostia, molesta e palpeggia una minorenne in autobus per mesi: la pedinava anche dopo la fermata (Di domenica 19 giugno 2022) Ostia. La ragazza, minorenne, si era accorta sin da subito di essere entrata involontariamente nelle mire e nei desideri del ragazzo, anche lui su quell’autobus, in cerca di compagnia. Il tentativo della vittima di scendere alla fermata e lasciarsi alle spalle la brutta esperienza non è servito a nulla: lui l’ha seguita, finché non l’ha costretta a fuggire e a cercare riparo in un’abitazione lì vicino. La dinamica delle molestie sull’autobus Aveva tentato diverse volte, già nel mese di aprile di avvicinare, la minore all’interno di un autobus, mentre attraversava la città. Dapprima si era limitato a degli apprezzamenti non graditi, ma poi si era spinto anche oltre, arrivando addirittura a palpeggiarla con disinlvoltura. Poi, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022). La ragazza,, si era accorta sin da subito di essere entrata involontariamente nelle mire e nei desideri del ragazzo,lui su quell’, in cerca di compagnia. Il tentativo della vittima di scendere allae lasciarsi alle spalle la brutta esperienza non è servito a nulla: lui l’ha seguita, finché non l’ha costretta a fuggire e a cercare riparo in un’abitazione lì vicino. La dinamica delle molestie sull’Aveva tentato diverse volte, già nel mese di aprile di avvicinare, la minore all’interno di un, mentre attraversava la città. Dapprima si era limitato a degli apprezzamenti non graditi, ma poi si era spintooltre, arrivando addirittura arla con disinlvoltura. Poi, non ...

