Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2022: risultati e classifica gara. Domina Fabio Quartararo, caduto Francesco Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 è proseguito oggi, domenica 19 giugno, con il GP di Germania, disputato al Circuito del Sachsenring, valido come decima prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della MotoGP: di seguito l’Ordine d’arrivo. La vittoria va al transalpino Fabio Quartararo. Alle sue spalle il connazionale Johann Zarco, secondo, e l’australiano Jack Miller, terzo. In casa Italia 5° Luca Marini, 8° Fabio Di Giannantonio, 10° Enea Bastianini, 11° Marco Bezzecchi, 13° Franco Morbidelli, 14° Andrea Dovizioso. Ritirato Francesco Bagnaia. Ordine d’arrivo GP Germania 2022 MotoGP 1 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Il Motomondialeè proseguito oggi, domenica 19 giugno, con il GP di, disputato al Circuito del Sachsenring, valido come decima prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa ladella: di seguito l’. La vittoria va al transalpino. Alle sue spalle il connazionale Johann Zarco, secondo, e l’australiano Jack Miller, terzo. In casa Italia 5° Luca Marini, 8°Di Giannantonio, 10° Enea Bastianini, 11° Marco Bezzecchi, 13° Franco Morbidelli, 14° Andrea Dovizioso. RitiratoGP1 20 ...

Pubblicità

infoitsport : Giro di Svizzera 2022, risultati ed ordine d'arrivo settima tappa: trionfa Pinot - sportface2016 : #TourdeSuisse2022 | Risultati ed ordine d'arrivo settima tappa: trionfa #Pinot - FedericaPito : @DeambrogioGian @SoleriF7 Cambiano le tempistiche d'arrivo: fare ordine tra un paio di cose, buttandone un pò, oppu… - ColucciLc : RT @acmilanyouth: Parola d'ordine: Final Four ?? Weekend di passione e verdetti per i nostri ragazzi ???? ?? - TOSADORIDANIELA : RT @acmilanyouth: Parola d'ordine: Final Four ?? Weekend di passione e verdetti per i nostri ragazzi ???? ?? -