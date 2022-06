Odio contro la comunità Lgbtq+, insulti e offese in aumento durante il mese del Pride (Di domenica 19 giugno 2022) Se prendiamo le 20 parole d’Odio più frequenti rivolte alla comunità Lgbtq+ e analizziamo quante volte vengono pubblicate online, scopriamo che ogni mese, in Italia, vengono pubblicati online 5.300 contenuti con insulti omofobi. E durante il mese del Pride arrivano a 6.600, il 25 per cento in più. È quanto emerge dall’analisi “The Dark Side of Pride”, di dentsu Italia. “La fotografia che ci viene mostrata – si legge nel rapporto – non parla solo di Odio e omofobia, ma anche di omofobia interiorizzata, ovvero della accettazione passiva (consapevole, ma soprattutto inconsapevole) da parte di persone omosessuali di tutti i pregiudizi, i comportamenti e le opinioni discriminatorie tipici della cultura omofoba in cui siamo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) Se prendiamo le 20 parole d’più frequenti rivolte allae analizziamo quante volte vengono pubblicate online, scopriamo che ogni, in Italia, vengono pubblicati online 5.300 contenuti conomofobi. Eildelarrivano a 6.600, il 25 per cento in più. È quanto emerge dall’analisi “The Dark Side of”, di dentsu Italia. “La fotografia che ci viene mostrata – si legge nel rapporto – non parla solo die omofobia, ma anche di omofobia interiorizzata, ovvero della accettazione passiva (consapevole, ma soprattutto inconsapevole) da parte di persone omosessuali di tutti i pregiudizi, i comportamenti e le opinioni discriminatorie tipici della cultura omofoba in cui siamo ...

ParoleOstili : Oggi è la prima Giornata Internazionale contro l'#hatespeech. Una giornata indetta dalle Nazioni Unite per contrast… - rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - rulajebreal : L’imbarazzante silenzio dei leader di dx. Arrestati 2 esponenti di destra a Palermo per voto di scambio: Forza ???? e… - HankBarflyer : RT @HoaraBorselli: #Smutniak su #Meloni: volgare,non all'altezza, indegna, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, sbi… - GG56768407 : @ezioponti @Jacopo_1908 @ricpuglisi Non si rinuncia alla libertà per un virus. I vostri lockdown hanno rovinato la… -