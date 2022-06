Nuoto | tutti i campioni del mondo dell’Italia Nicolò Martinenghi succede a Federica Pellegrini | Paltrinieri e Quadarella

(Di domenica 19 giugno 2022)nella storia delitaliano. Il lombardo quest’oggi si laureato campione delnei 100 rana, gestendo in maniera perfetta l’atto conclusivo nell’edizione 2022 di Budapest (Ungheria). Niente da fare per l’americano Nic Fink e per l’olandese Arno Kamminga. Tete è riuscito nell’impresa che mai era riuscita ad alcun italiano di andare a segno (oro) nella specialità delle due vasche nella piscina da 50 metri,ndo a, Simonae a Gregorio, sul podio più alto nei Mondiali 2019. Di seguitodeldelitaliano:DEL ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO Scopriamo tutti i campioni del mondo dell’Italia. Nicolò Martinenghi succede a Federica Pellegrini, Paltrini… - bastaCasta : RT @v_casa_camera: Una domenica da ricordare per lo sport italiano. #Berrettini vince il Queen's, Sofia #Raffaeli è oro agli Europei di gin… - v_casa_camera : Una domenica da ricordare per lo sport italiano. #Berrettini vince il Queen's, Sofia #Raffaeli è oro agli Europei d… - wandaxbarnes : RT @yleniaindenial1: Il fottuttissimo Nicolò Martinenghi campione del mondo che riscrive la storia del nuoto italiano essendo il primo di s… - paamm__ : RT @yleniaindenial1: Il fottuttissimo Nicolò Martinenghi campione del mondo che riscrive la storia del nuoto italiano essendo il primo di s… -

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato ai contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato Accedi Sblocca l'accesso illimitato ai contenuti ...Per l'Italia delsi tratta dell'undicesimo azzurro sul gradino più alto del podio iridato (7 ...2017) e Simona Quadarella (nei 1500 a Gwangju 2019) 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a...Il 22enne azzurro si è laureato campione del Mondo con una vasca di ritorno super e chiudendo con il record italiano in 58.28. È un'emozione allucinante, la prima medaglia d'oro a un Mondiale in vasca ...Nicolò Martinenghi nella storia del nuoto italiano. Il lombardo quest’oggi si laureato ... Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul ...