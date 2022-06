Nuoto | Thomas Ceccon dopo le batterie dei 100 sl | “Negli ultimi 25 metri ho rallentato di proposito”

(Di domenica 19 giugno 2022) Missione compiuta pernelledei 100 dorso, aspettando la finale di stasera che lo vedrà protagonista nei 50 farfalla. Il nuotatore veneto ha fatto segnare un buon 53”70 nella gara di qualificazione appena andata in scena, valevole per i Mondiali 2022 in corso di svolgimento a Budapest. Terzo il suo crono alle spalle dei francesi Ndoye-Brouard (53?22) e Tomac (53?60), nono tempo complessivo. L’azzurro ha ammesso di avera fine corsia per risparmiare energie: il programma dell’atleta è fittissimo e non si può sprecare nemmeno una bracciata. Queste le sue parole ai mircrofoni RAI: “Ieri giornata fantastica, abbiamo concluso bene con la medaglia e due record italiani. Oggi sono un pochino stanco, ma siccome è mattina presto posso riposarmi di più in vista della semifinale e della finale ...

