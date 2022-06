Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Italia terza nelle qualifiche del tecnico (Di domenica 19 giugno 2022) L’Italia vola in finale con il terzo punteggio nel team tecnico di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Altro programma pulito delle azzurre, che sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio esaltano il pubblico della Széchy outdoor pool di Margaret Island. Si conferma la tendenza dei giudici a mantenere bassi i voti, con l’Italia che non riesce a sfondare quota 90 e si deve accontentare di 89.5775. Si tratta del terzo punteggio di accesso alla finale, dietro a Cina (94.0039) e Giappone (91.2049). Di seguito, la classifica al termine dei preliminari del team technical. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI DOMENICA 19 GIUGNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ItaliaNI IN ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) L’vola in finale con il terzo punteggio nel teamdiartistico aidi. Altro programma pulito delle azzurre, che sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio esaltano il pubblico della Széchy outdoor pool di Margaret Island. Si conferma la tendenza dei giudici a mantenere bassi i voti, con l’che non riesce a sfondare quota 90 e si deve accontentare di 89.5775. Si tratta del terzo punteggio di accesso alla finale, dietro a Cina (94.0039) e Giappone (91.2049). Di seguito, la classifica al termine dei preliminari del team technical. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI DOMENICA 19 GIUGNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLINI IN ...

