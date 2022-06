Nuoto sincronizzato, domenica 19 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di domenica 19 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Terza giornata di gare per il sincro nella rassegna iridata dedicata ai preliminari del programma tecnico a squadre e alla finale del duo tecnico, con le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le qualifiche del team tecnico, mentre la finale del duo tech va in scena a partire dalle ore 16.00. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI domenica 19 giugno GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di19diartistico aidi. Terza giornata di gare per il sincro nella rassegna iridata dedicata ai preliminari del programma tecnico a squadre e alla finale del duo tecnico, con le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le qualifiche del team tecnico, mentre la finale del duo tech va in scena a partire dalle ore 16.00. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI19GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ...

Pubblicità

peppe844 : RT @Eurosport_IT: Sfuma per mezzo punto un grandioso podio mondiale per Linda Cerruti ?? #FINABUDAPEST2022 | #Budapest2022 | #artisticswim… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Cerruti #Mondiali2022Budapest Le lacrime di Linda (quarta): Voleva essere lei l… - Eurosport_IT : Sfuma per mezzo punto un grandioso podio mondiale per Linda Cerruti ?? #FINABUDAPEST2022 | #Budapest2022 |… - airindawanderer : Ma che bello, non avevo mai visto il nuoto sincronizzato misto ?? #FINABudapest2022 - sportface2016 : #Nuotosincronizzato #MondialiBudapest 2022: #Inui è medaglia d'oro, #Cerruti quarta -