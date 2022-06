Nuoto: nasce la "categoria aperta", è per gli atleti transgender (Di domenica 19 giugno 2022) Il Nuoto vuole diventare il primo sport ad istituire una «categoria aperta» in cui gli atleti transgender possono competere. Lo ha annunciato a Budapest Husain Al-Musallam, presidente della Federazione... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 giugno 2022) Ilvuole diventare il primo sport ad istituire una «» in cui glipossono competere. Lo ha annunciato a Budapest Husain Al-Musallam, presidente della Federazione...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il nuoto punta a diventare il primo sport ad istituire una categoria aperta in cui gli atleti transgender possono c… - SkyTG24 : Nuoto, nasce la 'categoria aperta': è per atleti transgender - nieddupierpaolo : RT @LaStampa: Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” - Eli74505503 : RT @Agenzia_Ansa: Il nuoto punta a diventare il primo sport ad istituire una categoria aperta in cui gli atleti transgender possono compete… - LaStampa : Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” -