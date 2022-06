Nuoto, nasce ‘categoria aperta’ per atleti transgender (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Una ‘categoria aperta’ per gli atleti transgender nel Nuoto. L’ente del governo mondiale del Nuoto, la Fina, ha votato per vietare agli atleti che hanno attraversato la pubertà maschile di correre negli eventi femminili. Inoltre, la Fina ha deciso che istituirà un gruppo di lavoro con l’obiettivo di stabilire una categoria di competizione aperta, per gli atleti “indipendentemente dal loro sesso, sesso legale o identità di genere”. La nuova politica di inclusione di genere dello sport è stata approvata da oltre il 70% delle federazioni affiliate in un congresso straordinario durante i Campionati del Mondo in corso a Budapest. Il presidente della Fina Husain Al-Musallam ha dichiarato: “Dobbiamo proteggere i diritti dei nostri ... Leggi su funweek (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaper glinel. L’ente del governo mondiale del, la Fina, ha votato per vietare agliche hanno attraversato la pubertà maschile di correre negli eventi femminili. Inoltre, la Fina ha deciso che istituirà un gruppo di lavoro con l’obiettivo di stabilire una categoria di competizione aperta, per gli“indipendentemente dal loro sesso, sesso legale o identità di genere”. La nuova politica di inclusione di genere dello sport è stata approvata da oltre il 70% delle federazioni affiliate in un congresso straordinario durante i Campionati del Mondo in corso a Budapest. Il presidente della Fina Husain Al-Musallam ha dichiarato: “Dobbiamo proteggere i diritti dei nostri ...

