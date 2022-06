Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari 19 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di domenica 19 giugno 2022) La capitale ungherese Budapest ospita oggi, domenica 19 giugno, la terza giornata di gare dei Mondiali di Nuoto. Italia ancora protagonista nelle competizioni in corsia con tanti azzurri chiamati a scendere in acqua sin dalla mattinata: il programma inizia alle 9.00 in punto. Spazio anche al Nuoto artistico, con l’epilogo del duo tecnico (dalle 16.00) che vedrà impegnate in vasca le nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Immancabile poi l’appuntamento con le finali di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Scopriamo il programma completo, la copertura televisiva e streaming e tutti i protagonisti azzurri. Nuoto, Mondiali Budapest 2022, seconda giornata. Martinenghi e Ceccon: è ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) La capitale ungherese Budapest ospita, domenica 19, la terza giornata dideidi. Italia ancora protagonista nelle competizioni in corsia con tanti azzurri chiamati a scendere in acqua sin dalla mattinata: ilinizia alle 9.00 in punto. Spazio anche alartistico, con l’epilogo del duo tecnico (dalle 16.00) che vedrà impegnate in vasca le nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Immancabile poi l’appuntamento con le finali di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Scopriamo ilcompleto, la copertura televisiva e streaming e tutti i protagonisti azzurri.Budapest, seconda giornata. Martinenghi e Ceccon: è ...

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Mondiali, bronzo per l'Italia nella 4x100 stile libero Oro per gli Stati Uniti, argento per l'Australia #SkySport #nuoto - sportface2016 : +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi,… - il_cinci : @nonleggerlo Complimenti per aver relegato il basket a notizia minore preferendo le solite cazzate di calciomercato… - emmabaccaglio : #complimenti @FChiusaroli #scritturebrevi ???????????? #Mondiali di #nuoto a #Budapest, prima #medaglia per l’Italia:… -