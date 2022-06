Nuoto, Mondiali 2022: Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana! Ceccon incanta nel dorso, Pilato in Finale (Di domenica 19 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e Finali dei Mondiali 2022 di Nuoto. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) tante gare di un certo rilievo e le emozioni in casa italiana non sono mancate. Un programma, infatti, in cui gli azzurri hanno fatto riscontri di grande qualità. Prima gara e prima grandissima gioia per la Nazionale. Nicolò Martinenghi sul tetto del mondo nei 100 rana, cosa che non era mai accaduta per il Bel Paese in una rassegna iridata. Tete si è imposto con il crono di 58.26 a precedere l’olandese Arno Kamminga (58.62) e l’americano Nic Fink (58.65). Ci ha provato lo statunitense a mettere in difficoltà l’azzurro con un passaggio veloce (27.14), ma il lombardo non si è scomposto la seconda vasca da 30.87 è stata devastante. Nella Finale dei 100 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e Finali deidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) tante gare di un certo rilievo e le emozioni in casa italiana non sono mancate. Un programma, infatti, in cui gli azzurri hanno fatto riscontri di grande qualità. Prima gara e prima grandissima gioia per la Nazionale.sul tetto del mondo nei 100 rana, cosa che non era mai accaduta per il Bel Paese in una rassegna iridata. Tete si è imposto con il crono di 58.26 a precedere l’olandese Arno Kamminga (58.62) e l’americano Nic Fink (58.65). Ci ha provato lo statunitense a mettere in difficoltà l’azzurro con un passaggio veloce (27.14), ma il lombardo non si è scomposto la seconda vasca da 30.87 è stata devastante. Nelladei 100 ...

