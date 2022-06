Nuoto | INCORONAZIONE D’ORO per Nicolò Martinenghi! Campione del mondo dei 100 rana | magia portentosa a Budapest!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) La forza della consapevolezza.Martinenghi entra nella storia delitaliano diventando il primo atleta nellaa vincere un oro mondiale. Lo si era compreso ieri che la condizione fosse buona e anche il modo di rapportarsi all’acqua e agli avversari era stato ben augurante. E così la Duna Arena di Budapest (Ungheria) si è tinta d’azzurro e grazie al lombardo l’Inno di Mameli risuonerà per la prima volta in questa edizione 2022. Una Finale nella quale l’allievo di Marco Pedoja arrivava con il miglior riscontro delle semifinali, in corsia n.4. Ci ha provato l’americano Nic Fink a far saltare il banco, lanciando la prova su un passaggio veloce ai 50 metri di 27.14. Bravo però Martinenghi a tenere la scia e a girare in 27.39, in marcatura perfetta del suo avversario. La seconda vasca è stata quella della verità e il nostro ...