Nuoto | il palmares di Nicolò Martinenghi | arriva l’affermazione che lo consacra fra i grandi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) C’è un nuovo re nei 100 metri rana, il suo nome è. Il ventiduenne di Varese sfrutta alla perfezione l’assenza di Adam Peaty e con una finale da impazzire entra a pieno titolo nella storia delitaliano, diventando nella Duna Arena di Budapest il primo azzurro a trionfare in una gara mondiale della specialità. È la vittoria che certifica finalmente la sua grandezza a livello globale. Dopo una crescita costante, aveva ottenuto le prime affermazioni lo scorso anno, agli Europei in vasca corta di Kazan, con i due ori nei 100 rana e nella 4×50 mista, accompagnati poi dall’alloro mondiale, sempre in un impianto da 25 metri, nei Mondiali di Abu Dhabi nella 4×100 mista, dove aveva ottenuto due argenti nei 50 e nei 100 rana. Ma che un successo di livello fosse solo questione di tempo lo dicevano i risultati in costante ...