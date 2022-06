Nuoto, Benedetta Pilato: “La mattina fatico perché sono abituata ad andare a scuola. Mi merito la finale” (Di domenica 19 giugno 2022) Benedetta Pilato si è qualificata alla finale dei 100 rana ai Mondiali 2022 di Nuoto. L’azzurra si è distinta nella semifinale andata in scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha vinto la propria serie col tempo di 1:05.88, precedendo la giapponese Reona Aoki (1:06.07), e ha staccato il pass per l’atto conclusivo col secondo crono alle spalle della tedesca Anna Elendt (1:05.62). Benedetta Pilato ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni della Rai: “Mi vedevo davanti, ma non lo capivo in realtà. Volevo fare la finale, me la merito. Al mattino non sono abituata a nuotare, non mi alleno mai perché c’è la scuola. Oggi pomeriggio è andata molto ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)si è qualificata alladei 100 rana ai Mondiali 2022 di. L’azzurra si è distinta nella semiandata in scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha vinto la propria serie col tempo di 1:05.88, precedendo la giapponese Reona Aoki (1:06.07), e ha staccato il pass per l’atto conclusivo col secondo crono alle spalle della tedesca Anna Elendt (1:05.62).ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni della Rai: “Mi vedevo davanti, ma non lo capivo in realtà. Volevo fare la, me la. Al mattino nona nuotare, non mi alleno maic’è la. Oggi pomeriggio è andata molto ...

