Nuoto artistico | Italia terza nei preliminari della prova tecnica a squadre ai Mondiali Comanda la Cina sul Giappone

La nazionale azzurra di Nuoto artistico si conferma tra le migliori del panorama mondiale ed è in piena lotta per una medaglia, con le chance che aumentano anche a causa del forfait dell'Ucraina. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli hanno chiuso al terzo posto provvisorio il preliminare di questa mattina della prova tecnica a squadre nella Szechy Pool dell'Isola Margherita. Le ragazze azzurre, esibitesi su una routine dal titolo Supereroi, hanno chiuso la loro prova in 89.5775 (27.0000 nell'esecuzione, 27.3000 nell'impressione, 35.2775 negli elementi) prendendosi al momento il terzo gradino del podio alle spalle della Cina.

