Nuoto | Arianna Castiglioni | “Sono partita un po’ troppo veloce e poi ho pagato alla fine”

Niente da fare purtroppo per Arianna Castiglioni nei 100 rana ai Mondiali di Nuoto 2022 di scena a Budapest. Dopo una buona prima vasca, l'azzurra classe 1997 ha rallentato e ha chiuso con l'11° crono complessivo (1:06.59) non riuscendo dunque a qualificarsi per la finale. Intervenuta ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, Castiglioni ha spiegato la sua prestazione: "Mi sa che ho strappato un po' troppo. Sono partita un po' troppo veloce anche come frequenza e poi ho pagato alla fine. Purtroppo è andata così".

