Pubblicità

DanielaColi2 : L'Iran vuole espandere e migliorare i rapporti bilaterali con gli Emirati che hanno espresso preoccupazioni sul pro… - affittozorro : @fineasestesso @Gnasainside @colvieux Dal 1990 al 2022 si credeva impossibile la guerra nucleare, qualche strano es… - albace_a : @angelodellosso @laura_ceruti Se nessun paese occidentale si è dotato di armi nucleari è perché sono sotto l'ombrel… - fabiomerone : Israele contro Iran: Crescente tensione tra programma nucleare e radar a... - BaglioniLaura : @Spigulio Il Nicaragua non ha il nucleare. l'Iran potrebbe avercelo entro la fine dell'estate -

Agenzia ANSA

L'sostiene colloqui logici e orientati ai risultati per il ripristino dell'accordodel 2015. E' quanto afferma il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, il quale però ...La guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti e il tentativo fallito del rilancio dell'accordo sulcon l'hanno spinto l'amministrazione di Joe Biden a una giravolta inaspettata che ha reso l'Arabia Saudita da "pariah" a paese nuovamente strategico per la confusa politica estera di ... Nucleare: Iran auspica colloqui per ripristino accordo - Asia L'Iran sostiene colloqui logici e orientati ai risultati per il ripristino dell'accordo nucleare del 2015. (ANSA) ...La guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti e il tentativo fallito del rilancio dell’accordo sul nucleare con l’Iran hanno spinto l’amministrazione di Joe Biden a una g ...