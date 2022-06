Noto fotografo del casertano stroncato da un malore improvviso (Di domenica 19 giugno 2022) Un malore improvviso lo ha stroncato improvvisamente all’età di 61 anni. Così è morto Stany Smeragliuolo, all’anagrafe Stanislao, Noto fotografo di San Nicola la Strada. L’uomo aveva 61 anni ed era in casa di una cliente dove si era recato per mettersi d’accordo per un futuro servizio fotografico relativo a lavori di ceramica. Poco dopo avrebbe dovuto raggiungere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 giugno 2022) Unlo haimprovvisamente all’età di 61 anni. Così è morto Stany Smeragliuolo, all’anagrafe Stanislao,di San Nicola la Strada. L’uomo aveva 61 anni ed era in casa di una cliente dove si era recato per mettersi d’accordo per un futuro servizio fotografico relativo a lavori di ceramica. Poco dopo avrebbe dovuto raggiungere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

