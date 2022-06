Netflix | gravissimo incidente durante le riprese di una nuova serie | morti due attori

(Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore ha avuto luogo unledi una, The Chosen One. La tragedia si è consumata il 16 giugno alle ore 12,00 in Messico, a Milegè, e a perdere la vita sono stati i dueRaymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar, meglio conosciuto come Paco Mufote. I due si trovavano su un furgone che avrebbe dovuto portarli sul set. Ad un certo punto l’autista, dopo aver lasciato l’autostrada per addentrarsi nel deserto, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato provocando la morte dei due. Altri sei membri della troupe, invece, sono rimasti feriti. Stando a quanto riportato dal The Daily Best, amici e familiari delle vittime hanno accusato la ...

