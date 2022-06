Napoli, sequestrato furgone per trasporto illecito di rifiuti speciali (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Polizia Locale di Napoli (Reparto di Tutela Ambientale e Investigativa Centrale) hanno intercettato nella zona orientale della città un furgone utilizzato per trasportare in modo illecito rifiuti speciali derivanti da attività edile. In via Mario Palermo, luogo più volte segnalato per abbandoni di rifiuti in strada, i poliziotti municipali hanno fermato il furgone ed hanno identificato il responsabile dell’illecito che nel cassone dell’autocarro trasportava circa 3 metri cubi di materiale di scarto di edilizia omettendo di riferirne la provenienza. Per porre in sequestro il veicolo utilizzato per il reato ed i rifiuti in esso contenuti. l’uomo è stato condotto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti della Polizia Locale di(Reparto di Tutela Ambientale e Investigativa Centrale) hanno intercettato nella zona orientale della città unutilizzato per trasportare in mododerivanti da attività edile. In via Mario Palermo, luogo più volte segnalato per abbandoni diin strada, i poliziotti municipali hanno fermato iled hanno identificato il responsabile dell’che nel cassone dell’autocarro trasportava circa 3 metri cubi di materiale di scarto di edilizia omettendo di riferirne la provenienza. Per porre in sequestro il veicolo utilizzato per il reato ed iin esso contenuti. l’uomo è stato condotto ...

