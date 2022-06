Napoli, movida senza regole: concerto neomelodico in piena notte, tre denunciati (Di domenica 19 giugno 2022) Hanno organizzato un concerto neomelodico in piena notte nei quartieri spagnoli a Napoli. Tre persone, cantante, committente e organizzatore sono stati segnalati dai carabinieri... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 giugno 2022) Hanno organizzato uninnei quartieri spagnoli a. Tre persone, cantante, committente e organizzatore sono stati segnalati dai carabinieri...

