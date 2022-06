Napoli | Meret ha un solo dubbio per il rinnovo | Ospina

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, ancora incertezza in porta: Alex Meret rinnoverà solo dopo l'addio di Ospina - NapoliFCNews : Belardi su Meret: “Deve dimostrare di essere un numero uno in tutti i sensi” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - napoli_tifo : @Torrenapoli1 Perdere ospina e puntare su meret una follia enorme - gilnar76 : Rinnovo Meret? Succederà solo ad una condizione, la situazione #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - ilnapolionline : Meret rinnoverà con il Napoli ma ad una condizione - -

- Resta sospeso il futuro di Alex. Ilspinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina . Non ne fa un problema di soldi, non è l'ingaggio ...Il Corsport scrive cherinnoverà colsolo se non rimarrà Ospina, ha 25 anni e il suo desiderio è giocare. Spalletti, con le sue dichiarazioni ha fatto capire chiaramente che desidera un ...NAPOLI - Resta sospeso il futuro di Alex Meret. Il Napoli spinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina. Non ne fa ...In casa Napoli ci sono diversi casi da risolvere, soprattutto nel ruolo del portiere. Da tempo c'è l'accordo con Alex Meret e il suo entourage guidato ...