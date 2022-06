Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, la promessa di Koulibaly: 'Mai alla Juve': Il futuro di Kalidou Kouibaly resta in bilico; al momento nessun… - myway273 : #Napoli #GigiUnoComeTe #Eros ??Una terra promessa un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri ?????? - NapoliceI : CORSPORT – Napoli, scoppia il caso Anguissa. Promessa tradita da De Laurentiis: ecco il motivo… - infoitsport : CORSPORT – Napoli, scoppia il caso Anguissa. Promessa tradita da De Laurentiis: ecco il motivo - napolipiucom : CORSPORT - Promessa tradita da De Laurentiis, caso Anguissa a Napoli: ecco il motivo #Anguissa #napoli… -

Calciomercato.com

Da quanto si apprende, il difensore senegalese del, in scadenza di contratto tra un anno ... "No, non andrò mai alla Juve", sarebbe stata questa confessione odel giocatore. Insomma, ...... se non dovesse farcela, dovrebbe mantenere la suadi massima trasparenza: dire, con garbo ...è dovunque sporchissima: dal centro storico alle zone residenziali alle periferie. È invasa ... Napoli, la promessa di Koulibaly: 'Mai alla Juve' In un caldo e ventilato sabato di metà giugno, Marco Cestaro con la fidanzata Marina Rumolo, si sono recati nel Salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori per sugellare la loro promessa di m ...Circa 300 le persone presenti in piazza Carità per la manifestazione di Italexit intitolata «Per l’Italia che non molla mai». Sul palco si sono susseguiti gli interventi ...