Napoli | Koulibaly blocca la trattativa con la Juventus | “mai in bianconero”

(Di domenica 19 giugno 2022) Il calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo è destinato a prendere il via un valzer di difensori. Uno dei pezzi pregiati èdel, laper il rinnovo è ancorata e la cessione già in questa sessione di mercato non è da escludere. E’ un grande obiettivo della, alla ricerca di un calciatore di esperienza e qualità da consegnare a Massimiliano Allegri. La richiesta delè di 40 milioni di euro. Il clubha incassato 23 milioni dal riscatto dell’Atalanta per Demiral e l’offerta alè stata di 35 milioni. Il calciatore, però, avrebbeto tutto. “No, non andrò mai alla”, avrebbe ufficializzato il calciatore a compagni e amici secondo voci ...

e la confessione agli amici riportata da Il Mattino riguardo il suo futuro alla Juventus di cui si parlae la confessione agli amici riportata da Il Mattino riguardo il suo futuro alla Juventus di cui si parla ormai da tempo. "Non andrò mai alla Juventus". Poche parole ma precise e che ...No, lui no. Kalidouè diventato nel corso di questi anni un simbolo diprima ancora che il simbolo del. Per questo motivo anche solo pensare che possa trasferirsi alla Juve rende inquieti i tifosi ...La Juventus si muove per un difensore, una spalla di de Ligt considerando anche la presenza di un calciatore esperto come Bonucci. La dirigenza è alla ricerca di un giocatore esperto e con grandi qual ...Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta spingendo per l’acquisto di Kalidou Koulibaly dal Napoli. Al momento non c’è una trattativa in corso fra i due club ma il quotidiano ...