Napoli | ancora frizioni ADL-Spalletti | il mister avrebbe addirittura minacciato le dimissioni

(Di domenica 19 giugno 2022) Non èiniziata la stagione e in casail clima è piuttosto teso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero state delletra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano, con quest’ultimo che nongradito le ultime decisioni societarie. In particolare, ilazzurrochiesto di non cedere L'articolo

Pubblicità

Roby848484 : @cenciokcab Ultimo trofeo (esclusa la coppa amicizia) c'erano ancora i sesterzi... Punzecchiate il Napoli o il Fior… - TTrivisano : #VanessaIncontrada è bellissima. La vicina di casa si è “svaccata”. Questo siamo noi. Abili adulatori in coro, crit… - simfort : De Laurentiis e Giuntoli faranno ancora una volta un Napoli forte e competitivo in tutte le competizioni.???????? F. N. S.?? - eantoniopolonia : @museodiemozioni per Dybala si stanno limando i dettagli e data la situazione monetaria dell'Inter devono vedere qu… - zazoomblog : Mertens: “Non conosco ancora il mio futuro. Ma spero di giocare a Napoli” - #Mertens: #conosco #ancora #futuro. -

Sky Sport

' Non sodove giocherò l'anno prossimo - spiega Mertens - spero di restare ama non hoavuto nessuna offerta '. Apertura al rinnovo per un eventuale accordo da trovare entro 11 ...No, lui no. Kalidou Koulibaly è diventato nel corso di questi anni un simbolo diprimache il simbolo del. Per questo motivo anche solo pensare che possa trasferirsi alla Juve rende inquieti i tifosi azzurri. Un vero napoletano Il senegalese, infatti, è un ... Mertens, messaggio al Napoli: "Non so dove giocherò l'anno prossimo, spero di restare" Napoli, 19 giu. (Adnkronos) - Rissa tra giovani la scorsa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile ...Dove giocherà il prossimo anno Non si può escludere la pista Napoli. Il difensore ha ancora un anno di contratto e Spalletti non vuole perderlo. Tuttavia, il Comandante è in trattativa con la ...