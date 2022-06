Muore in moto il broker dei vip | era ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ giallo sull’incidente di– avvenuto attorno a mezzogiorno lungo la via Salaria, nella capitale – nel quale ha perso la vita, carbonizzato, ilMassimo Bochicchio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto della sua Bmw avvenuto durante le due ore di permesso quotidiano che al 56enne originario del casertano erano state concesse per uscire dagli arresti. A breve Bochicchio – accusato di abusiva attività finanziaria e riciclaggio internazionale per aver raccolto senza alcuna autorizzazione circa 500 milioni di euro, dal 2011, ai danni di personaggi del gotha del calcio come Antonio Conte e Marcello Lippi – doveva comparire all’ udienza del processo in corso davanti ai giudici romani di Piazzale Clodio. Un procedimento nel quale sono confluiti ...