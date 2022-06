Pubblicità

pistoiasport : Tragedia alla Gran Fondo 'Edita Pucinskaite', muore a 47 anni - Emily389064761 : RT @AlfredoBono: #BuongiornoATutti avete notato come nessuno di noi pensa mai alla #siccità … fino a quando la #terra muore di #sete…e si c… - qn_lanazione : Muore alla granfondo, tragedia alla festa del ciclismo: malore mentre pedala - Cristin71354717 : RT @AlfredoBono: #BuongiornoATutti avete notato come nessuno di noi pensa mai alla #siccità … fino a quando la #terra muore di #sete…e si c… - AnnamariaGalav2 : RT @AlfredoBono: #BuongiornoATutti avete notato come nessuno di noi pensa mai alla #siccità … fino a quando la #terra muore di #sete…e si c… -

LA NAZIONE

Un'ambulanza Tragedia in provincia di Pistoia , durante una granfondo. Una festa del ciclismo che si è trasformata in pochi attimi in tragedia. Un uomo di 47 anni che stava partecipandomanifestazione per amatori della bicicletta ha avuto infatti un malore mentre percorreva un tratto in salita. E' caduto dal mezzo ed è stato immediatamente soccorso da altri concorrenti. L'...L'attore era stato nominato agli Emmy Awards per la sua partecipazioneserie ... Muore alla granfondo, tragedia alla festa del ciclismo: malore mentre pedala Un uomo tra i 65 e i 70 anni, probabilmente dell'Est Europa, è stato trovato morto questa mattina vicino a Cerignola (Foggia). La vittima - che non aveva con sé i documenti e non è ancora stato identi ...Smeragliuolo, da tutti conosciuto come Stany, si è recato al bar in piazza Municipio dove ha bevuto un bicchiere d’acqua. Poi è tornato verso via XX Settembre per incontrare una conoscente per un pros ...