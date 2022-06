Movida | Europa Verde | “Bene sindaco Manfredi su rispetto delle regole”

(Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con l’approvazione da parte della Giunta comunale di Napoli del ‘Regolamento di sicurezza urbana’ e quello della ‘Convivenza civile’ in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale ilintende mettere un freno all’anarchia che impera in città con particolare attenzione allaviolenta che infrange lecome, la vendita di alcol ai minori, con sanzioni fino a 20mila euro e conseguente chiusura dei locali. Da anni segnaliamo con puntualità tutti gli abusi e le irregolarità dellachiedendo pugno duro e provvedimenti severi., dunque, la decisione delche intende andare verso una inversione di rotta, la consideriamo anche una nostra vittoria“, così Francesco Emilio Borrelli, ...

