Motomondiale GP Germania, Miller: “Dopo la caduta di Bagnaia ho avuto una reazione, seppur mi dispiace per Pecco” (Di domenica 19 giugno 2022) “E’ stato bello, sono riuscito a frenare bene e avevo molta fiducia. All’inizio non sono riuscito a partire così bene, ma quando è caduto Bagnaia c’è stata una reazione da parte mia e ho cercato a rimanere in sella. Da lì ho spinto, anche se mi dispiace per ‘Pecco’. Non credo abbia sbagliato qualcosa, ma ne parleremo”. Lo ha detto Jack Miller, pilota della Ducati, Dopo il terzo posto nel Gran Premio di Germania di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “E’ stato bello, sono riuscito a frenare bene e avevo molta fiducia. All’inizio non sono riuscito a partire così bene, ma quando è cadutoc’è stata unada parte mia e ho cercato a rimanere in sella. Da lì ho spinto, anche se miper ‘’. Non credo abbia sbagliato qualcosa, ma ne parleremo”. Lo ha detto Jack, pilota della Ducati,il terzo posto nel Gran Premio didi MotoGP. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Motomondiale GP Germania, #Miller: “Dopo la caduta di Bagnaia ho avuto una reazione, seppur mi dispiace per Pecco” - Luxgraph : MotoGp: Quartararo trionfa in Germania, caduta per Bagnaia - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Germania, Quartararo vince davanti a Zarco e Miller - - serieB123 : MotoGp, Gp di Germania: Bagnaia cade al quarto giro, Quartararo s’invola e vince - Luxgraph : MotoGp: caduta per Bagnaia nel Gp di Germania, il ducatista ancora out -