Motomondiale GP Germania, Dall'Igna: "Analizzeremo i dati per capire le cause della caduta di Bagnaia" (Di domenica 19 giugno 2022) Il boss della Ducati Gigi Dall'Igna, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la caduta di Bagnaia al GP di Germania: "Analizzeremo i dati insieme per capire le cause della caduta, adesso ho solo qualche sensazioni. E' giusto esprimersi dopo aver osservato i dati". SportFace.

