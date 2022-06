MotoGP, risultati e ordine di arrivo Gp Germania 2022: dominio Quartararo, caduta per Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Germania 2022, decimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, Fabio Quartararo domina la gara dall’inizio alla fine e centra un meritato successo, mai in discussione. Alle sue spalle il connazionale Johann Zarco, che prova timidamente ad accorciare le distanze, ma è evidente che non ne abbia e dunque si “accontenta” del secondo posto. A completare il podio è Jack Miller, che – nonostante un long lap penalty da scontare – vince uno splendido duello con Aleix Espargaro, a causa di un’imprecisione di quest’ultimo a pochi giri dalla fine. Il miglior azzurro è Luca Marini, quinto e bravo a dar seguito ai buoni risultati centrati nelle ultime gare. Bene anche Fabio Di Giannantonio, che ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Ie l’didel GP di, decimo appuntamento del mondiale di. Sul circuito del Sachsenring, Fabiodomina la gara dall’inizio alla fine e centra un meritato successo, mai in discussione. Alle sue spalle il connazionale Johann Zarco, che prova timidamente ad accorciare le distanze, ma è evidente che non ne abbia e dunque si “accontenta” del secondo posto. A completare il podio è Jack Miller, che – nonostante un long lap penalty da scontare – vince uno splendido duello con Aleix Espargaro, a causa di un’imprecisione di quest’ultimo a pochi giri dalla fine. Il miglior azzurro è Luca Marini, quinto e bravo a dar seguito ai buonicentrati nelle ultime gare. Bene anche Fabio Di Giannantonio, che ...

