MotoGp | Quartararo vince in Germania | Bagnaia cade dopo pochi giri

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Bagnaia inarrivabile ?? Quartararo stringe i denti ?? Bene Aleix Espargaró e Di Giannantonio ?? @motogp #GermanGP… - SkySportMotoGP : ??Quartararo: 'Ho spinto come un maiale' ?? @motogp #SkyMotori #GermanGP - ProntoPCBaveno : RT @SkyTG24: MotoGg Germania: al Sachsenring vince Quartararo davanti a Zarco e Miller. Bagnaia cade - Flyin18T : #MotoGP MotoGP German GP: Quartararo dominates race over Zarco, polesitter Bagnaia falls -

CHEMNITZ - Fabioconquista in solitaria il Gran Premio di Germania , valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di. Il campione in carica domina la gara al Sachsenring dopo la al quarto giro, ...Fabio, su Yamaha, sul circuito del Sachsenring ha vinto il Gp di Germania classe, secondo successo consecutivo per il francese sempre più leader del mondiale, che con questo trionfo ...Le pagelle del GP di Germania 2022, decimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, la vittoria va ad uno scatenato Fabio Quartararo.Il gran premio di MotoGP in Germania si è concluso con il successo di Fabio Quartararo, il francese è sempre più il favorito per la vittoria finale del campionato. L’ultimo gran premio non è stato mai ...