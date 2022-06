MotoGp | Quartararo vince il Gp di Germania davanti a Zarco | cade Bagnaia

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Bagnaia inarrivabile ?? Quartararo stringe i denti ?? Bene Aleix Espargaró e Di Giannantonio ?? @motogp #GermanGP… - SkySportMotoGP : ??Quartararo: 'Ho spinto come un maiale' ?? @motogp #SkyMotori #GermanGP - WYN_Sport_News : Moto - MotoGP - Allemagne - Fabio Quartararo remporte le GP d'Allemagne devant Johann Zarco - Bintang__Bint : RT @motoupdate: Fabio Quartararo Juara MotoGP Sachsenring 2022 -

Fabio, su Yamaha, ha vinto il Gp di Germania classe, secondo successo consecutivo per il francese sempre più leader del mondiale. Caduto dopo pochi giri Francesco Bagnaia, quando era ...Va al solito Fabioil GP di Germania di, decima tappa del Motomondiale. Il francese, che allunga in classifica Mondiale, ha preceduto Johann Zarco e Jack Miller . Ai piedi del podio Aleix Espargaro , ...Il francese del team Pramac si gode la conquista del podio, ma al parco chiuso è senza forze per la gara al limite ...Al Sachsenring il pilota della Yamaha fa un ulteriore passo in direzione conferma del titolo. Alle sue spalle il connazionale della Pramac e Jack Miller ...