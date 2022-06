MotoGp: Quartararo vince il Gp di Germania, cade Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) CHEMNITZ - Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di Germania , decimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il campione in carica domina la gara al Sachsenring dopo la caduta di Pecco Bagnaia al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) CHEMNITZ - Fabiotrionfa nel Gran Premio di, decimo appuntamento stagionale della. Il campione in carica domina la gara al Sachsenring dopo la caduta di Peccoal ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Bagnaia inarrivabile ?? Quartararo stringe i denti ?? Bene Aleix Espargaró e Di Giannantonio ?? @motogp #GermanGP… - SkySportMotoGP : ??Quartararo: 'Ho spinto come un maiale' ?? @motogp #SkyMotori #GermanGP - artvworld : RT @giroveloce: Sua Santità El Diablo Quartararo. Campione del mondo mai a caso, tranne Mir. #GermanGP #MotoGP - Majda___ : Anche oggi Bagnaia dimostra di non essere nemmeno un'unghia di Quartararo, chissà a chi darà la colpa oggi. Grande… -