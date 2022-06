MotoGP | Luca Marini | “Avevo il potenziale per raggiungere il podio | peccato per le qualifiche di ieri”

Pubblicità

LiveGPit : #MotoGP #GermanGP: Quartararo vince ed allunga Di Luca Colombo - BlogMotorKoruna : RT @automotorinews: ? DOMANDA SECCA: che voto date al week end di Luca #Marini? #19giugno #GermanGP #MotoGP - RafaelFarrugia : @VR46RacingTeam @Luca_Marini_97 @Marco12_B @MooneyGroup @MotoGP @VRRidersAcademy @ducaticorse @FIM_live… - rusell_is : RT @gponedotcom: Fabio autore di una gara perfetta ed in fuga iridata, sul podio finiscono Johann e Jack, autore di una bela gara dopo il l… - isa_06000 : RT @aIienea: Enea e Jorge in motogp Podi senza vittorie: 2 e 5 Vittorie: 3 e 1 (+ mondiali: moto2 2020 e moto3 2018) Marini: Luca -

Fabio Quartararo ha vinto il Gp di Germania di, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del ... e quintoMarini (Ducati Vr46). Disastro per la ...Quinto posto per un ottimoMarini , su Ducati del Team VR46, seguito dall'altro spagnolo Jorge ... Prossimo appuntamento con il Mondiale dellail 26 giugno in Olanda sullo storico circuito ...5 laps to go @jackmilleraus makes another play at turn 1 on @AleixEspargaro but no luck again #GermanGP pic.twitter.com/JlnMNizn3k — MotoGP™ (@MotoGP ... all'imprendibile Quartararo. LUCA ...Trionfo in solitario di Fabio Quartararo, davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Disastro Francesco Bagnaia, caduto alla prima curva del quarto giro mentre era secondo. Quarto Aleix Espargaro. Italiani ...