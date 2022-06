MotoGP, Jack Miller: “Sono quasi caduto facendo il long lap penalty, mi dispiace per Bagnaia” (Di domenica 19 giugno 2022) Jack Miller conclude in terza posizione il Gran Premio di Germania 2022, salendo così sul podio alla prima gara disputata dopo l’annuncio del divorzio con Ducati e dell’accordo con KTM per le prossime due stagioni. Il 27enne australiano, alla terza top3 dell’anno, ha effettuato una bella rimonta dopo il long lap penalty (da scontare per essere caduto in regime di bandiere gialle ieri) avendo la meglio nel finale sull’Aprilia di Aleix Espargarò. “È stato molto bello. Ero molto efficace in frenata, avevo una bella fiducia, però ad un certo punto il livello di aderenza si è abbassato parecchio. All’inizio non Sono riuscito a partire così bene e facendo il long lap penalty Sono quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)conclude in terza posizione il Gran Premio di Germania 2022, salendo così sul podio alla prima gara disputata dopo l’annuncio del divorzio con Ducati e dell’accordo con KTM per le prossime due stagioni. Il 27enne australiano, alla terza top3 dell’anno, ha effettuato una bella rimonta dopo illap(da scontare per esserein regime di bandiere gialle ieri) avendo la meglio nel finale sull’Aprilia di Aleix Espargarò. “È stato molto bello. Ero molto efficace in frenata, avevo una bella fiducia, però ad un certo punto il livello di aderenza si è abbassato parecchio. All’inizio nonriuscito a partire così bene eillap...

