MotoGP GP Germania, Bagnaia: “Mai visto cadute del genere” (Di domenica 19 giugno 2022) “Sulla moto c’ero io, quindi se sono caduto è perché ho fatto uno sbaglio. Dai dati non si capisce il motivo, è quasi inspiegabile ed è difficile capire cosa sia successo. Non è questione di temperatura della gomma, non ho mai visto cadute del genere in MotoGP. E’ complicato per me capire la dinamica della caduta, dopo un weekend così fa girare le scatole ancora di più. Ancora una volta ero davanti e avremmo lottato per la vittoria. Quartararo? E’ l’unico che non fa errori ed è ciò che fa la differenza”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia, pilota torinese della Ducati, dopo la caduta nel Gran Premio di Germania di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Sulla moto c’ero io, quindi se sono caduto è perché ho fatto uno sbaglio. Dai dati non si capisce il motivo, è quasi inspiegabile ed è difficile capire cosa sia successo. Non è questione di temperatura della gomma, non ho maidelin. E’ complicato per me capire la dinamica della caduta, dopo un weekend così fa girare le scatole ancora di più. Ancora una volta ero davanti e avremmo lottato per la vittoria. Quartararo? E’ l’unico che non fa errori ed è ciò che fa la differenza”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco, pilota torinese della Ducati, dopo la caduta nel Gran Premio didi. SportFace.

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? ANCORA EL DIABLOOOOOOOOO ?? Che battaglia tra Aleix e Miller, Pecco out Risultati ? - SkySportMotoGP : ? SUBITO OUT PECCO ?? DIABLO IN FUGA LIVE ? - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Ecco le immagini della caduta di Pecco Bagnaia: la Ducati ha perso il GP Germania e (probabilmente)… - seguacidellamgp : #MotoGP ?? Il podio del GP di Germania. -