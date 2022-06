MotoGP, GP Germania 2022: Bagnaia cade e finisce nella ghiaia, altro zero pesante (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo zero consecutivo per Francesco Bagnaia, che dopo la caduta a Barcellona finisce nella ghiaia anche nel GP di Germania. Se due settimane fa era stato Nakagami a travolgerlo, questa volta non può prendersela con nessuno dei suoi avversari. Nel corso del terzo giro, in curva 1, è infatti partito il suo posteriore e Pecco è finito per terra. Sfortuna incredibile dato che era alle spalle di Quartararo ed era pronto a dare vita ad uno splendido duello. Ovviamente Bagnaia non l’ha presa bene e si è sfogato nei box, consapevole che un altro zero sarà molto pesante in ottica classifica generale. “Dall’inizio della gara non avevo grip” ha urlato un arrabbiatissimo pilota della Ducati. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Secondoconsecutivo per Francesco, che dopo la caduta a Barcellonaanche nel GP di. Se due settimane fa era stato Nakagami a travolgerlo, questa volta non può prendersela con nessuno dei suoi avversari. Nel corso del terzo giro, in curva 1, è infatti partito il suo posteriore e Pecco è finito per terra. Sfortuna incredibile dato che era alle spalle di Quartararo ed era pronto a dare vita ad uno splendido duello. Ovviamentenon l’ha presa bene e si è sfogato nei box, consapevole che unsarà moltoin ottica classifica generale. “Dall’inizio della gara non avevo grip” ha urlato un arrabbiatissimo pilota della Ducati. SportFace.

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? SUBITO OUT PECCO ?? DIABLO IN FUGA LIVE ? - SkySportMotoGP : ? SUBITO OUT PECCO ?? DIABLO IN FUGA LIVE ? - sportface2016 : #MotoGP, #GermanGP: #Bagnaia cade e finisce nella ghiaia, altro zero pesante - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Germania 2022 LIVE: è il momento della gara partenza fondamentale per Bagnaia - #DIRETTA #MotoGP… -