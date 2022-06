Moto3: Guevara domina il Sachsenring e accorcia le distanze dal leader della classifica iridata Sergio Garcia (Di domenica 19 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per Izan Guevara, che dopo la vittoria di Barcellona domina il Sachsenring davanti ad uno straordinario Dennis Foggia e al compagno di squadra Sergio Garcia. Guevara suona la carica: il pilota Aspar domina al Sachsenring e accorcia nella classifica iridata Izan Guevara conquista le seconda vittoria consecutiva che, dopo quella ottenuta al Gran Premio di Barcellona, gli consente di accorciare sul compagno di squadra, Sergio Garcia, arrivato terzo alle spalle di Dennis Foggia. Il pilota iberico del team Aspar ha letteralmente creato il vuoto dietro di se. Una gara ‘in solitaria’ che si è conclusa con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per Izan, che dopo la vittoria di Barcellonaildavanti ad uno straordinario Dennis Foggia e al compagno di squadrasuona la carica: il pilota AsparalnellaIzanconquista le seconda vittoria consecutiva che, dopo quella ottenuta al Gran Premio di Barcellona, gli consente dire sul compagno di squadra,, arrivato terzo alle spalle di Dennis Foggia. Il pilota iberico del team Aspar ha letteralmente creato il vuoto dietro di se. Una gara ‘in solitaria’ che si è conclusa con la ...

