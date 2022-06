Moto2, risultati warm-up GP Germania: Arenas fa meglio di Canet per 21 millesimi; Arbolino 9°, Vietti 21° (Di domenica 19 giugno 2022) Al termine del warm-up di Moto2, valido per il Gran Premio di Germania 2022, Albert Arenas ha fatto registrare il miglior giro della sessione chiuso in 1:24.426, precedendo il connazionale Aron Canet per appena 21 millesimi e il britannico Jake Dixon per 0.102. Quarto tempo per chi, in gara, partirà davanti a tutti in pole position, Sam Lowes (+0.226 da Arenas), seguito dai due spagnoli della Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta (+0.327) e Augusto Fernandez (+0.333, che partirà in prima fila dalla terza posizione). Ancora una volta quest’ultimo ha mostrato un ottimo passo, e si candida a essere tra i favoriti per la vittoria della gara in programma alle 12:20. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino, che con il suo 1:24.982 registra il nono tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Al termine del-up di, valido per il Gran Premio di2022, Albertha fatto registrare il miglior giro della sessione chiuso in 1:24.426, precedendo il connazionale Aronper appena 21e il britannico Jake Dixon per 0.102. Quarto tempo per chi, in gara, partirà davanti a tutti in pole position, Sam Lowes (+0.226 da), seguito dai due spagnoli della Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta (+0.327) e Augusto Fernandez (+0.333, che partirà in prima fila dalla terza posizione). Ancora una volta quest’ultimo ha mostrato un ottimo passo, e si candida a essere tra i favoriti per la vittoria della gara in programma alle 12:20. Il migliore degli italiani è Tony, che con il suo 1:24.982 registra il nono tempo di ...

