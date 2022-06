Moto2, risultati e ordine di arrivo GP Germania 2022: vince Fernandez, out Vietti (Di domenica 19 giugno 2022) Augusto Fernandez vince il GP di Germania 2022 della Moto2. Gara dominata da parte del pilota iberico, che fa il vuoto alle sue spalle e taglia il traguardo con quasi 10 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Molto più equilibrata la lotta per il podio, in cui tanti piloti se le danno di santa ragione ma alla fine a spuntarla è Pedro Acosta, secondo. Terza piazza invece per Sam Lowes, bravo a precedere Schrotter e Aldeguer. Il miglior italiano è Tony Arbolino, mentre il leader mondiale, l’azzurro Celestino Vietti, colleziona uno zero. Di seguito, i risultati e l’ordine di arrivo della gara con la top-15. ordine DI arrivo GP Germania 2022 DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Augustoil GP didella. Gara dominata da parte del pilota iberico, che fa il vuoto alle sue spalle e taglia il traguardo con quasi 10 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Molto più equilibrata la lotta per il podio, in cui tanti piloti se le danno di santa ragione ma alla fine a spuntarla è Pedro Acosta, secondo. Terza piazza invece per Sam Lowes, bravo a precedere Schrotter e Aldeguer. Il miglior italiano è Tony Arbolino, mentre il leader mondiale, l’azzurro Celestino, colleziona uno zero. Di seguito, ie l’didella gara con la top-15.DIGPDELLA ...

