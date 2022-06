Mosca si lamenta delle restrizioni ferroviarie a Kaliningrad (e sulla tv russa si parla di attaccare i Baltici) (Di domenica 19 giugno 2022) Invadono l'Ucraina e si lamentano delle conseguenze. Mosca ha reagito con durezza alle restrizioni imposte dalla Lituania al traffico ferroviario di merci fra l'enclave russa di Kaliningrad e il resto ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) Invadono l'Ucraina e sinoconseguenze.ha reagito con durezza alleimposte dalla Lituania al traffico ferroviario di merci fra l'enclavedie il resto ...

Pubblicità

GraziaMontefal2 : RT @GiovaValentini: Putin a San Pietroburgo dice che “le sanzioni contro Mosca non funzionano”. E allora perché ha chiesto più volte di rit… - GiaSilvestrini : RT @GiovaValentini: Putin a San Pietroburgo dice che “le sanzioni contro Mosca non funzionano”. E allora perché ha chiesto più volte di rit… - angelicapenny : RT @GiovaValentini: Putin a San Pietroburgo dice che “le sanzioni contro Mosca non funzionano”. E allora perché ha chiesto più volte di rit… - GiovaValentini : Putin a San Pietroburgo dice che “le sanzioni contro Mosca non funzionano”. E allora perché ha chiesto più volte di… - azazel81 : RT @meltinpoz: Sta pantomima delle bave sugli arbitri è incredibile, come se Scariolo non lavorasse sugli arbitri o se Messina non avesse f… -