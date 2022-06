Mosca, la nuova provocazione di Medvedev: «E se l’Ue sparisse prima dell’entrata dell’Ucraina?» (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo giorni di dichiarazioni al veleno, l’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev torna ad attaccare su Telegram l’Occidente, stavolta in merito all’adesione dell’Ucraina all’Ue. «E se anche l’Ue sparisse prima dell’entrata dell’Ucraina?», ha detto. «Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull’altare dell’adesione all’Ue e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici». E ha continuato: «Gli ucraini saranno sotto verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima». L’ultimo attacco dell’ex presidente russo era stato nei confronti della presidente di Commissione Ue Ursula ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo giorni di dichiarazioni al veleno, l’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrytorna ad attaccare su Telegram l’Occidente, stavolta in merito all’adesioneal. «E se anche?», ha detto. «Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull’altare dell’adesione ale a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici». E ha continuato: «Gli ucraini saranno sotto verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non». L’ultimo attacco dell’ex presidente russo era stato nei confronti della presidente di Commissione Ue Ursula ...

